Venerdì 3 marzo, ore 18.30

Centro civico di Decima, via Cento 158/a

San Matteo della Decima

“Le cose che restano” e “L’Emilia in campagna”

Incontro promosso dalla Biblioteca “R. Pettazzoni”, nell’ambito della rassegna letteraria “Cinque voci alla Decima”

Presentazione del libro “Le cose che restano” di Mara Munerati (Clown Bianco, 2022) e inaugurazione della mostra “L’Emilia in campagna”

con fotografie di Mara Munerati

“Le cose che restano” è un romanzo sull’amicizia, quella che dura una vita nonostante le differenze caratteriali, quella che non cede il passo nemmeno alla morte. E così Egle, che non si arrende alla scomparsa dell’amica Zora, intraprende con lei un dialogo quotidiano fatto di ricordi e delle piccolezze di tutti i giorni. Insieme a Egle, acciaccato e vecchio quanto lei, c’è Coso, il gatto che Zora le ha affidato prima di morire.

Giuseppe Pederiali diceva che la pianura padana sembra tutta uguale, che bisogna saperla guardare per potersi accorgere delle sue bellezze nascoste. Le mie fotografie nascono da tutto questo; dal bisogno di guardarmi dentro per imparare a guardare fuori, alla continua ricerca di quella meraviglia che sta racchiusa nelle piccole cose che abbiamo disimparato a guardare e diamo per scontate – un po’ come facciamo con i paesaggi che abbiamo intorno. Mara Munerati

Appuntamenti successivi della rassegna:

24 marzo, “La notte più lunga che c’è – L’odore della neve”

26 aprile, “La ragazza ribelle” di Claudio Visani

17 giugno, “Di questi tempi” di Barbara Cassioli

giugno-luglio, “Anime gemelle” di Alessandro Piscitelli

è gradita la prenotazione telefonando al numero 051.6812061 o scrivendo a bibliotecadecima@comunepersiceto.it

