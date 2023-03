S. Matteo della Decima: stalker perseguita la ex nonostante i divieti

Nonostante il divieto di avvicinarsi alla ex fidanzata e i provvedimenti del giudice con l’applicazione di un braccialetto elettronico, l’uomo, un 47enne, ha ripreso a perseguitare la donna con minacce e pedinamenti; sono così scattati gli arresti con la conseguente custodia in carcere.

L’episodio è avvenuto a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, dove risiede la 51enne che aveva denunciato lo stalker, visto che quest’ultimo non aveva accettato la fine della loro breve relazione.