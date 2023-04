Esplosione di un bancomat a Longara di Calderara di Reno, preso di mira lo sportello bancomat dell’EmilBanca in via Longarola 56. Ignoti rapinatori hanno fatto esplodere il bancomat della banca per impossessarsi del contante contenuto. Ancora da quantificare il denaro sottratto ma ingenti i danni all’istituto bancario. Ad avvisare le forze dell’ordine i cittadini di Longara a seguito del forte boato.