La Brazadela Tonda di Crevalcore alla Fiera dei Territori di Bergamo

Il turismo slow passa anche dalla tavola: venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile alcune tipicità della Pianura e dell’Appennino bolognese saranno rappresentati nello stand di eXtraBo, il progetto di promozione territoriale dell’outdoor bolognese, ad Agri Travel e Slow Travel Expo, la Fiera dei Territori di Bergamo, quest’anno città Capitale della Cultura.

Insieme ad alcune eccellenze come Pignoletto, zuccherini montanari, Parmigiano, Africanetti persicetani e Liquore del Reno di Pieve di Cento, anche cento Brazadele Tonde, primo prodotto De.Co. di Crevalcore, portate come ambasciatrici della città dalla Pro Loco Crevalcore.

La Brazadela verrà presentata e degustata e chi lo vorrà potrà anche acquistare tramite vendita diretta il dolce tipico proveniente dai forni crevalcoresi.

Con la nostra presenza alla Fiera dei territori di Bergamo – afferma l’assessora alla cultura, comunicazione e turismo Mariarosa Nannetti – diamo al turista un motivo in più per visitare Crevalcore, non solo bella per le sue evidenze storiche, artistiche e naturalistiche ma anche da gustare per i suoi prodotti tipici quali la Brazadela tonda. Cogliamo l’occasione – conclude Nannetti – per ringraziare la nostra Pro Loco Crevalcore per la grande disponibilità e il grande impegno sempre profuso per il proprio paese anche in questa occasione”.

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore