10-11 maggio: Calderara riapre il COC per emergenza idrogeologica

GIALLA per criticità idraulica

ARANCIONE per criticità idraulica e idrogeologica;

ROSSA per criticità idraulica ed idrogeologica;

A seguito delle emissioni da parte della Protezione Civile Regionale delle allerte meteo numero n. 054/2023 e 055/2023 codice colore GIALLO e ROSSO emanate in data 08/05/2023 e 09/05/2023 in considerazione di una situazione meteorologica complessa che prevederà nelle prossime ore volumi di precipitazioni elevati nel nostro territorio, il Sindaco Giampiero Falzone ha attivato nuovamente il COC (Centro Operativo Comunale), con l’ordinanza n. 39/2023.

La situazione sarà da monitorare anche di più rispetto alla settimana scorsa in considerazione del fatto che gli argini dei nostri fiumi sono stati molto stressati dalla precedente emergenza. Questo vale sia per il Lavino che per il Reno.