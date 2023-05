17 maggio, Anzola dell’Emilia: aggiornamento ore 11

Prego nuovamente tutti di prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Ricordo che sono attivi, per richieste e segnalazioni, il numero 0516502300, il 112 e il 115. Grazie!

Via X settembre, edifici via Emilia 75 (tutte le lettere), comparto industriale Bar Gelateria Cremino, centro Marchesini, Ora degli Animali, Toys. Queste aree sono man mano raggiunte dall’acqua ed è molto probabile l’allagamento degli scantinati.

Già segnalata la chiusura di Via Bosi, da via Alvisi a via Nuova, nel mio precedente post.

Aggiungo ora esondazione Rio Cavanella altezza via Emilia 84 e Ghironda parte finale di via Baiesi (zona Orsi-Mangelli).

Chiusura a brevissimo della via Emilia dalla rotonda Caduti di Nassiryia ed evacuazione del comparto industriale Sandoni fronte bar gelateria Cremino ( Zhang Gelateria Cremino

P.S. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, richiedono la cortesia alla cittadinanza di non recarsi sull’alveo dei fiumi oppure a ridosso delle zone esondate, perché purtroppo questo è ciò che sta accadendo. Allontanarsi subito per favore 

