Bologna: via Saffi resta chiusa nel tratto da via del Chiù ai viali

#ViaSaffi resta completamente chiusa nel tratto da Via del Chiù ai viali.

Percorribili le corsie preferenziali di Via Andrea Costa, Via Porrettana e Via Saragozza.

Percorribile la corsia preferenziale di Via Saffi nel tratto rimasto aperto.

Per quel che riguarda le altre strade del territorio comunale si registrano alcuni smottamenti ed allagamenti in Via delle Lastre/zona San Mamolo, con problemi di circolazione ma senza danni a persone.

Smottamenti si sono verificati anche nel parco di Villa Spada.

Invitiamo a usare i mezzi pubblici per spostarsi in città.

dalla pagina Fb Comune Bologna