Lavori sulla Tangenziale di San Giovanni in Persiceto (ex SP 83)

Da martedì 2 maggio fino al 9 giugno alcuni tratti della Tangenziale di San Giovanni (ex SP 83) saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria per cui verrà istituto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.

I lavori e le modifiche alla circolazione dei veicoli interesseranno solamente i giorni lavorativi dalle 9 alle 18, tra il km 0+000 e il km 6+060 (dalla rotonda su via Bologna fino all’innesto con via Crevalcore), per tratti saltuari di lunghezza massima di 200 mt.

dalla pagina Fb Comune Persiceto