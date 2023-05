Maltempo, l’appello da Di Marco (ANF): Gli avvocati si accordino per rinviare i processi

“Invitiamo i colleghi avvocati dell’Emilia-Romagna a condividere rinvii che si rendessero necessari per la difficile situazione, in attesa di un intervento normativo che auspichiamo arrivi presto”. E’ l’auspicio che Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense, formula parlando con la Dire da Milano, a margine della seconda giornata della Conferenza di medio termine dell’Anf. Il governo, in effetti, ha ipotizzato la sospensione dei processi, ma Di Marco invita i colleghi ad agire da subito, visto il dramma in corso dell’alluvione.

“Esprimiamo piena solidarietà alle popolazioni emiliano romagnole colpite dall’alluvione. A loro va il nostro pensiero di professionisti e persone e invitiamo tutti a mettere a disposizione loro ogni utilità”, conclude il segretario generale.

«Agenzia DIRE»