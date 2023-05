Persiceto: presentazione del libro “A casa di Donna Mussolini”

Giovedì 11 maggio alle ore 21, nella Sala dell’Affresco del Chiostro di San Francesco, l’associazione BibliotechiAmo presenterà il libro “A casa di Donna Mussolini” di Cristina Petit e Alberto Szego.

Dialogherà con gli autori Nicoletta Fratta.

Letture a cura di Monica Mazzacori.

Lajos, ingegnere ebreo ungherese trasferitosi a Roma, si innamora di Maria, giovane cattolica dalle forti passioni sociali e politiche. La loro storia, nata negli anni Trenta, nasce in un periodo in cui nel paese il matrimonio tra persone di nazionalità e religioni diverse è complicato, ancor di più sotto il fascismo. Con l’inizio delle persecuzioni e il giro di vite contro gli ebrei, la loro quotidianità di famiglia benestante costruita con impegno a Forlì si sgretola: Lajos perde la cittadinanza, il lavoro, e rischia di perdere la libertà e la vita… da qui la decisione di fuggire insieme alla moglie e i tre figli. Nella solidale Romagna vengono indirizzati presso una signora generosa di nome Edvige Mancini, la quale non sa che sono ebrei e loro non sanno che il suo cognome da nubile è Mussolini.

Ottant’anni dopo i fatti, a narrare questa storia incredibile è uno dei tre figli di Lajos: Alberto Szego in un romanzo che intreccia storia del Novecento e lessico famigliare, tragedia e speranza.

comunepersiceto.it