Persiceto: ripresi i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale

Da ieri sono ripresi i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale su alcune strade comunali, che proseguiranno per tutto il mese di maggio e interesseranno le seguenti zone:

viali di circonvallazione e immissioni laterali, viale Minghetti, via Astengo, via Bologna, via Budrie vecchia, via Galvani, via Malpighi, via Pio IX, via Castelfranco, via Carbonara, via Guardia Nazionale, via Cappuccini, via Cento e viale Minezzi a Decima e nel centro abitato delle Budrie.

dalla pagina Fb Comune Persiceto