Sala Bolognese, allerta meteo: in corso riunione con Sindaci, Prefettura, Protezione Civile, Arpae, Esercito, Consorzio Bonifica, 118

**** AGGIORNAMENTO DEL 03/05/2023 ORE 09.30

È in corso la riunione di coordinamento di gestione dell’emergenza con i Sindaci interessati, la Prefettura di Bologna, la Protezione Civile dell’Emilia Romagna, Arpae, Esercito, Consorzio di Bonifica, il 118. L’evento è in corso di gestione ed è previsto un progressivo esaurimento delle precipitazioni. La situazione sul territorio di Sala Bolognese è costantemente monitorato anche in Collaborazione con i Volontari della Protezione Civile.

comune.sala-bolognese.bo.it