Sala Bolognese, Crevalcore e Persiceto: per previsto maltempo rinviati/annullati 5 eventi del weekend

L’evento “4 passi nel medioevo”, previsto per questo fine settimana a Crevalcore , è stato rinviato causa maltempo. La manifestazione si svolgerà nei giorni 1 e 2 luglio.

L’evento “Bimbimbici” previsto a Crevalcore per domenica 14 maggio è stato rinviato di una settimana (al 21 maggio) causa maltempo.

Il previsto appuntamento con il “Maggio in festa” a Casa Largaiolli ( Sala Bolognese ), sempre in conseguenza del previsto maltempo, sarà posticipato di una settimana al 19-20-21 maggio e 26-27-28 maggio.