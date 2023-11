Crevalcore: “Mettiamoci in gioco contro la violenza sulle donne”

L’Amministrazione comunale di Crevalcore, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizza una campagna di comunicazione tramite l’affissione a tappeto di manifesti su tutto il territorio comunale, già avviata, e un evento aperto a tutta la cittadinanza che si terrà nella giornata di sabato 25 novembre dalle ore 10.00 con ritrovo in Piazza Malpighi, nel cuore del paese.

La campagna di comunicazione, denominata “Mettiamoci in gioco contro la violenza sulle donne”, prevede l’esposizione di 460 manifesti che si pongono l’obiettivo di catturare l’attenzione attraverso giochi di parole e una grafica d’impatto, su un tema urgente e trasversale quale la violenza contro le donne.

L’appuntamento proprio nella giornata di sabato 25 novembre è in piazza Malpighi, dove tutte le cittadine e i cittadini e una delegazione di studentesse e studenti dell’Istituto Superiore Malpighi, saranno invitati a partecipare ad un corteo che attraverserà il centro storico per giungere al parco dei Donatori di Vita, dove è installata la Panchina Rossa. Il corteo sarà animato da una performance che avrà la finalità di offrire spunti di riflessione e di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza di genere.

“Siamo particolarmente orgogliosi quest’anno – dichiara Gessica Barbieri, consigliera comunale incaricata alle Pari Opportunità – di avere previsto una campagna di grande impatto, impossibile da ignorare, e di averla affiancata ad un’esperienza che è stata pensata principalmente per le scuole. Riteniamo infatti che sia importante che ragazzi e ragazze siano i primi destinatari di proposte che mettano in discussione gli stereotipi di genere in cui rintracciare una delle cause della violenza contro le donne. Mai come in questi giorni – conclude Barbieri – l’attualità ci travolge con tragedie la cui matrice culturale non è più rinnegabile”.

Al termine dell’incontro studentesse e studenti consegneranno all’Amministrazione comunale alcuni materiali realizzati appositamente a scuola , contestualmente, porteranno presso l’Istituto alcuni dei manifesti della campagna di comunicazione per condividere e confrontarsi sul tema con tutte le altre ragazze e ragazzi dell’Istituto.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore