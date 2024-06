Persiceto, si lavora per l’installazione della “Casina dell’Acqua”

In questi giorni, nel parcheggio lungo circonvallazione Liberazione (tra via Puccini e via Rossini), sono in corso i lavori di realizzazione di un basamento che servirà ad installare la “Casina dell’Acqua”, ovvero un dispositivo per l’erogazione di acqua refrigerata, naturale e frizzante, proveniente dalla rete dell’acquedotto.