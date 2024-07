2 agosto 1980: passaggio staffetta podistica a Crevalcore

In occasione del 44° anniversario della strage alla stazione ferroviaria di Bologna, anche quest’anno l’associazione “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980” organizza la staffetta podistica.

Le staffette partiranno dal Brennero venerdì 28 luglio 2023 e l’arrivo è previsto a Crevalcore per giovedì 1°agosto 2024, intorno alle ore 15.15 con ritrovo davanti alla sede del Municipio di Crevalcore in via Persicetana, 226.

I ciclisti verranno accolti presso la sede temporanea del Municipio, in via Persicetana 226, dall’Amministrazione comunale e da volontari e associazioni del territorio e sarà possibile aggregarsi.

L’organizzazione precisa che trattasi di manifestazione a strada aperta e che non risponde di eventuali danni prima, durante e dopo l’evento.

Grazie ai volontari e alle associazioni per la presenza e la collaborazione sempre prestata. Un ringraziamento particolare alla Staffetta “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”.

comune.crevalcore.bo.it