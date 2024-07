A Lippo via ai lavori per il nuovo centro sociale e culturale

Calderara avrà un nuovo centro sociale, ricreativo e culturale. Sorgerà a Lippo in via Papa Giovanni XXIII e i lavori cominceranno con la posa della prima pietra giovedì 25 luglio: un evento rilevante per Lippo e Calderara tutta, che l’Amministrazione festeggerà a partire dalle ore 9 col taglio del nastro e la “colazione in cantiere”, un buffet offerto a tutti i cittadini che vorranno intervenire. Ci saranno la Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Giampiero Falzone, e i rappresentanti del soggetto attuatore Scannell Properties e dell’impresa affidataria dei lavori G.G. Costruzioni.

Si tratta di un progetto importante, cui l’Amministrazione tiene in modo particolare perché costituisce l’ultimo tassello del piano, avviato nella prima metà del mandato precedente, che in pochi anni ha cambiato il volto della frazione all’insegna della rigenerazione e della sostenibilità ambientale. L’intervento urbanistico, che concilia il rispetto delle linee di mandato dell’Amministrazione con l’esigenza di rendere più attrattivo il territorio e favorire al contempo l’occupazione, è quello che ha trasformato l’area in cui sorgeva la prima, storica fabbrica della Bonfiglioli in un innovativo “logistic airpark”.

Alla Scannell Properties, società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla gestione di progetti industriali e logistici, era stato affidato il compito di sistemare la zona e trasformarla in uno snodo moderno, sostenibile e con uno sguardo importante al contesto in cui è inserito e alla comunità che ci vive: il risultato è che all’hub logistico targato Amazon si sono aggiunte le infrastrutture, dal parco Clementino Bonfiglioli inaugurato nel 2023 ai percorsi pedonali e ciclabili alle nuove rotatorie (una, tra le vie Aldina e Don Minzoni, in costruzione in questi giorni, l’altra, tra le vie Pradazzo/Ungheri/Garibaldi, a breve).

Ora parte l’aggiunta dell’ultimo tassello, il centro sociale: «Questo intervento è l’ultimo ma non certo per importanza – dice il Sindaco Giampiero Falzone – di un piano urbanistico con una specifica strategia che va oltre la semplice costruzione di un insediamento produttivo. Con interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del territorio stiamo regalando a Calderara una zona vivibile, verde, sostenibile, in cui il contesto produttivo ed economico non è ingombrante ma si integra in quello urbano. Un’area a misura di comunità, dove incontrarsi, stare insieme, giocare, fare sport non siano in contrasto col polo logistico da un lato, con la presenza dell’aeroporto dall’altro. In questo contesto sorgerà il nuovo centro sociale, grazie a Scannell Properties e G.G. Costruzioni: sarà una struttura a disposizione di anziani, adolescenti, associazioni, a partire dal Centro Sociale Ricreativo Culturale Lippo che gestisce l’attuale, ormai angusto spazio. Quest’area si unisce alla fascia boscata dell’aeroporto e al nuovo playground che abbiamo appena inaugurato in via Crocetta: Lippo fungerà, oltre che da polmone verde del territorio, da esempio urbanistico, modello di come le esigenze della comunità possono fondersi con quelle del tessuto produttivo».

La nuova struttura, il cui cantiere partirà giovedì prossimo dopo la colazione inaugurale aperta a tutti, si svilupperà su un piano e sarà divisa in 3 ambienti per un totale di oltre 700 metri quadrati: un auditorium al centro, il centro culturale e quello sociale ai lati. Sorgerà nell’area del parco Clementino Bonfiglioli, e ne diventerà, nell’auspicio dell’Amministrazione, un polo attrattivo per la comunità. Costerà circa un milione di euro.

