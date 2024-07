Dall’11 luglio al 3 agosto tornano Le Notti delle Sementerie a Crevalcore

Dall’11 luglio al 3 agosto 2024 (ore 21) tornano Le Notti delle Sementerie – IX edizione, con il debutto di una nuova grande produzione: Lisistrata chi fa la guerra non fa l’amore, messa in scena, come da tradizione, nello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche nella campagna di Crevalcore (via Scagliarossa 1174), nel suggestivo Teatro di Paglia, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi dell’Associazione Sementerie Artistiche.

Le Notti delle Sementerie fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Con il sostegno del Comune di Crevalcore, Coop Alleanza 3.0 e gli aderenti al progetto Coulture.

La rassegna estiva 2024, oltre al debutto di Lisistrata, chi fa la guerra non fa l’amore, di Aristofane con la regia di Gloria Giacopini vede la ripresa di uno spettacolo diventato ormai un cult di Sementerie: Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare con la regia di Federico Grazzini.

Le Notti 2024 segnano la conferma di una nuova direzione per l’evento estivo di Sementerie Artistiche: la messa in scena di un grande spettacolo corale che unisce il lavoro di un importante ensemble creativo alla partecipazione della cittadinanza coinvolta direttamente nello spettacolo.

BIGLIETTI

Intero: € 17 Ridotto under 30: € 13Ridotto under 12: €2,50

Possibilità di abbonamento ai due spettacoli: €30

tessera associativa: € 3,00

L’ingresso è riservato ai soci di Sementerie Artistiche.

È possibile compilare il modulo di iscrizione all’associazione direttamente dal sito di Sementerie Artistiche.

I biglietti si possono acquistare in prevendita direttamente online sul sito di Sementerie Artistiche o su boxerticket.it

In biglietteria il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.

