Elena Ugolini lancia le sei sfide per il governo della Regione Emilia-Romagna

Welfare, Sanità, Istruzione, Lavoro, Tutela del territorio casa mobilità e Pubblica Amministrazione.

Sono queste le sei sfide aperte che caratterizzeranno la proposta di governo di Elena Ugolini. Si tratta di linee guida e proposte che esprimono i valori e le idee che orientano l’impegno della candidata civica alla guida della Regione.

Sarà la base intorno ai quali prenderà avvio la partecipazione dell’Officina Emilia-Romagna 2030, per costruire insieme il programma condiviso.

C’è bisogno di una Regione che decida nell’interesse delle persone, che rompa gli schemi del passato. L’Emilia-Romagna deve diventare una Regione al servizio di tutti . Nessuno escluso.

Lo scopo è valorizzare le migliori esperienze a livello locale, nazionale ed internazionale per pensare al bene di tutta la comunità e alla fisionomia della nostra Regione da qui al 2030.

Non basta citare classiche dell’ISTAT per sostenere che non ci siano problemi.

Non bastano numeri astratti per nascondere la realtà che tutti sperimentiamo.

Il peggiore dei problemi è pensare di non averne.

È necessario cambiare impostazione e cominciare realmente a governare insieme alla gente, per la gente, condividendo un orizzonte comune, sostenendo e valorizzando chi si assume responsabilità, anche nella Pubblica Amministrazione.

È assurdo che un agricoltore debba chiedere il permesso in “carta bollata“ per prendersi cura degli argini di un fiume nelle vicinanze dei suoi campi o per proteggersi dai danni delle nutrie!

La politica di chi ha condotto la Regione per più di 50 anni è troppo dirigista e spesso le scelte appaiono più finalizzate a conservare il potere e il consenso elettorale che per il bene comune.

