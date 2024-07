Mons. Zuppi inaugura la mostra “Futuro e Bellezza” alla Fondazione Sant’Anna

Apre ai bolognesi la mostra “Bellezza e Futuro”: quaranta artisti uniti in un messaggio che celebra la vita e il futuro dei più fragili e degli anziani.

Cerimonia di inaugurazione sabato 27 luglio con la benedizione di Mons. Zuppi, arcivescovo di Bologna.

Sono una quarantina gli artisti che espongono alla mostra d’arte permanente “Bellezza e Futuro” negli spazi della Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina, la storica residenza che accoglie anziani e fragili in via Carlo Pizzardi 30, a Bologna. Quadri, disegni e sculture: tutte le opere sembrano unite da un unico elogio alla bellezza con un messaggio di speranza rivolto ai più fragili della società.

L’iniziativa, che per la prima volta si realizza in una casa residenza per anziani di Bologna, è promossa dall’associazione per le Arti “Francesco Francia” che, insieme alla Fondazione, aderisce alla Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi, allo scopo di valorizzare l’arte.

Un evento artistico e culturale la cui vocazione sociale è stata più volte evidenziata dai curatori della rassegna, il prof. Luigi Enzo Mattei, presidente dell’Associazione Francesco Francia e il dott. Gianluigi Pirazzoli, presidente della Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina.

AD Communications