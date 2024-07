Nel persicetano zanzare positive al virus della West Nile

Comunicato stampa dell’Azienda USL di Bologna

Trovate nella bassa bolognese zanzare positive al virus

Alcune zanzare monitorate nella bassa bolognese, in particolare nella zona di San Giovanni in Persiceto, sono risultate positive al virus della West Nile.

Nessun contagio per adesso nelle persone, ma certamente non è il caso di abbassare la guardia nella lotta a questi insetti.

Tutti i cittadini sono invitati quindi a utilizzare tutti gli strumenti di protezione personale nei confronti della puntura delle zanzare.

La miglior difesa è certamente costituita da dai repellenti cutanei, altre precauzioni utili sono:

Zanzariere, condizionatori, ventilatori, elettroemanatori e spiralettte

Indossare abiti di colore chiaro e all’aperto coprirsi più possibile

Non usare profumi, creme e dopobarba: attraggono gli insetti.

comunepersiceto.it