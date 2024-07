Persiceto: appuntamento a Decima con la “Fiera del Libro”

Da sabato 20 a venerdì 26 luglio 2024, la Parrocchia di San Matteo della Decima, con il patrocinio del Comune, organizza la 76ª Fiera del Libro. Questo evento annuale, ospitato presso la parrocchia, in via Cento 195, è un’occasione speciale per celebrare la cultura, la lettura e la comunità locale.

Ogni sera, a partire dalle ore 19, i visitatori potranno esplorare gli stand dei libri e quelli gastronomici, immergendosi in un’atmosfera di festa e condivisione. La Fiera del Libro offre un programma ricco e variegato, che promette di intrattenere e coinvolgere persone di tutte le età.

La serata di apertura, sabato 20 luglio, vedrà l’inizio delle attività con le letture “Nati per Leggere” a cura della Biblioteca “R. Pettazzoni” e una caccia al tesoro organizzata dai gruppi giovanissimi della Parrocchia. Domenica 21 luglio, oltre all’apertura della fiera, i visitatori potranno assistere alla presentazione del libro “Se fossi in te” di Susanna Bo, organizzata in collaborazione con il circolo culturale “GK Chesterton” di San Giovanni in Persiceto, seguita da un tributo ai “Nomadi” con il gruppo musicale “Allegri Vagabondi”.

Lunedì 22 luglio, la fiera prosegue con un quiz a premi sul tema “Libri e dintorni” e una tombola per bambini organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore. Martedì 23 luglio sarà la volta di Lisa Poluzzi, che presenterà il suo libro “Harti. L’accogli-emozioni”, e del gruppo musicale “Albatros” che animerà la serata con musica dal vivo.

Mercoledì 24 luglio, la fiera offrirà una serata di gioco con “Mario Kart” per consolle Nintendo, e una performance dal vivo del gruppo “No Smoking Trio”. Inoltre, ci sarà un raduno ed esposizione di Vespe storiche a cura del Vespa Club di San Giovanni in Persiceto. Giovedì 25 luglio, un’altra serata di gioco con “Just Dance” per consolle Nintendo intratterrà i visitatori, seguita dalla musica del gruppo “The R.B.F Band”.

Venerdì 26 luglio, giorno di chiusura della fiera, inizierà con la messa nella festa di Sant’Anna, seguita dall’apertura della fiera e dalla proiezione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Durante tutta la settimana, diverse associazioni locali saranno presenti, offrendo attività e informazioni. Tra queste, Avis, Pro Loco Decima, la Scuola Paritaria Primaria “Amici del Sacro Cuore”, l’Associazione grandi piccoli cuori OdV e la Biblioteca con “libri a sorpresa”, che organizzerà letture per bambini ogni sera alle ore 20:00. Il Gruppo astrofili persiceto sarà presente solo sabato e domenica.

La Fiera del Libro di San Matteo della Decima ha una lunga storia di promozione della cultura e della lettura nella comunità locale. Con oltre sette decenni di storia, questo evento rappresenta un momento di incontro e di scambio culturale che continua a crescere e a evolversi, attirando un pubblico sempre più vasto e variegato. Non è solo un’opportunità per acquistare libri e partecipare a eventi culturali, ma anche un’occasione per incontrare autori, ascoltare musica dal vivo, partecipare a giochi e attività per tutte le età e gustare specialità gastronomiche locali.

