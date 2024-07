Persiceto, morte 22enne: il cordoglio degli organizzatori di Funkyland

Speravamo di non dover dare questa notizia giunta da poco, che ha lasciato un sapore amaro a questa edizione. Purtoppo poco prima che iniziasse la serata, immediatamente al di fuori dell’area interessata, un ragazzo appena smontato dal lavoro si è sentito male e si è accasciato.

I soccorsi sono giunti rapidissimi perché erano già in zona, e hanno tentato il possibile per salvarlo; si è spento oggi in ospedale.

Avevamo assistito alle procedure di soccorso e potete immaginare con che spirito abbiamo affrontato una serata di festa, col pensiero rivolto a quel giovane la cui vita era appesa a un filo, e l’inevitabile sensazione di essergli manchevoli di rispetto

È stato nei nostri pensieri e nelle preghiere.

Siamo vicini alla famiglia alla quale esprimiamo il nostro sentito cordoglio.

dalla pagina Fb Funkyland