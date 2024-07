Persiceto: musica anni ’70 e discoteca a cielo aperto per Funkyland

Sempre puntuale, il terzo sabato di luglio arriva Funkyland, evento musicale promosso da Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione col Comune. Sabato 20 luglio dalle ore 19 fino a tarda notte più di 20 Dj faranno ballare il pubblico di tutte le età nel centro storico del capoluogo, che diventerà per una notte una festosa discoteca a cielo aperto a ritmo di musica anni ‘70. Nelle varie postazioni si alterneranno alla consolle tanti ospiti fissi della manifestazione: Dj Mozart, i Grasso Brothers, Dj Lelli superfunkexperience, Zingabeat, Luca Casali Dj, Livio B, Marco Deluca, Dj Guerzo, MB, Maurizio Fascia,, Dj Ramp e Mauvi, Dj Kyna, 2Daze, Bea e Cava, Dj Tubero, Dj Fiffo e Mamo, e anche alcuni nuovi nomi di spicco come lo special guest Gaudi, e Ghello. Altra novità: la diretta della web radio Funky Radio dalla postazione Mozart/Grasso.

Richiestissima dal pubblico tornerà anche la “J Bees Band” con un concerto travolgente in piazza del Popolo, presentato da Carlotta Savorelli. Al termine sarà decretato il miglior abbigliamento a tema anni ’70 nelle tre categorie: donna, uomo, bambini fino ai 12 anni.

Per l’occasione, a partire dalle ore 19, tantissimi bar e ristoranti del centro storico e numerosi punti ristoro saranno a disposizione per aperitivo, cena, o uno spuntino di mezzanotte.

Per facilitare l’accesso alla manifestazione, dalle 19.00 alle 2.30 sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio dell’Ospedale (via Marzocchi 7/a) al centro storico (porta Vittoria) e viceversa.

Info: www.funkyland.it, Facebook/funkyland.bo, Instagram/funkyland.sgp