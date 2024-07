Prende avvio la tradizionale Fiera del Carmine di Crevalcore

Torna la tanto attesa e tradizionale Fiera del Carmine di Crevalcore, giunta alla sua 42ª edizione.

Quest’anno, la manifestazione si terrà da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio 2024 e promette di offrire un’esperienza ricca di tradizione, cultura e divertimento per tutte le età.

La Fiera del Carmine è un appuntamento annuale che richiama visitatori da tutta la provincia, offrendo una vasta gamma di eventi e attività e rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione di rilancio per l’economia locale, favorendo la visibilità e il commercio delle realtà produttive del territorio.

Dalle bancarelle di artigianato locale alle delizie culinarie, passando per spettacoli musicali, intrattenimenti per bambini e tornei sportivi organizzati dalle associazioni del territorio. La fiera rappresenta un’occasione unica per riscoprire le tradizioni del territorio e vivere momenti di convivialità.

“La nostra fiera è un evento imperdibile del calendario eventi Crevalcorese – dichiara Donatello Poluzzi assessore al commercio, sport e associazionismo – ed è solo una delle azioni volte alla promozione del nostro territorio assieme ai tour di Ville e Castelli, ai due nuovi prodotti De.Co. ed agli eventi legati alla Ciclovia del Sole.”

L’evento viene realizzato da Pro Loco con il coinvolgimento di tutti i suoi volontari ma anche con la collaborazione di quanti, a vario titolo, sono coinvolti da mesi all’organizzazione della fiera.

“Un ringraziamento sentito – conclude Poluzzi – a quanti si impegnano per la riuscita di questo momento sempre molto intenso per tutta la comunità. Mi auguro che queste giornate possano regalarci momenti di svago e di relazione. La Fiera del Carmine è socializzazione, incontro e festa tra i cittadini, un momento ormai consolidato in cui la cittadinanza crevalcorese si ritrova in quella che è un’amata tradizione.”

Ufficio comunicazione – Comune Crevalcore