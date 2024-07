Torna a Calderara la Festa del Lippolo

Torna a Lippo di Calderara, dopo un anno di assenza, la “Festa del Lippolo”. Come tradizione vuole saranno due week end dedicati alla buona birra, alla socialità, alla musica: primo fine settimana il 19, 20 e 21, secondo il 26 e 27 luglio. Col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’associazione SMS (Sensibile ai movimenti dei sogni) è pronta a riproporre i numeri che ne hanno fatto un classico di mezza estate, oltre che uno degli eventi più importanti della frazione a due passi dall’aeroporto: giunta alla quattordicesima edizione, la festa nel 2022 riuscì a somministrare oltre 3500 litri di birra e 6500 porzioni di cibo fatto al momento.

«Siamo molto contenti della ripartenza della festa del Lippolo e convintamente la sosteniamo perché rappresenta un momento di promozione e aggregazione sociale per la frazione richiamando anche tanti visitatori di Comuni limitrofi. Un forte in bocca al lupo agli organizzatori e che festa sia all’insegna del sano divertimento e dello stare insieme, che è sempre un valore aggiunto per tutta la comunità».

L’edizione numero 14 proporrà, oltre a 3 tipi di birra, anche panini con stinco, wurstel e porchetta. Sul palco si alterneranno gruppi locali, dallo spirito rock e dalla spiccata propensione a far ballare: venerdì 19 apertura coi Super Lips, la sera dopo Amici dello zio Pecos, domenica 21 Nessuna Pretesa; venerdì 26 sarà la volta degli Invaders, sabato 27 gran chiusura con gli Anthera. Ogni sera inizio fissato alle ore 19. Per prenotazioni chiamare il numero 3396679133. Maggiori info su https://www.festadellippolo.it.

