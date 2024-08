2 agosto 1980: passaggio staffetta podistica a Persiceto

Giovedì 1° agosto, ore 16.40-17

Piazza del Popolo

San Giovanni in Persiceto

Passaggio delle staffette non competitive, podistiche e ciclistiche, organizzate dal “Coordinamento staffette per il 2 agosto”, con il patrocinio della “Associazione familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, e la collaborazione dei vari comitati territoriali

Le staffette partiranno dal Brennero per raggiungere Bologna venerdì 2 agosto.

Intorno alle ore 16:40 di giovedì 1° agosto transiteranno da Persiceto, dove verranno accolti dai cittadini e dall’amministrazione comunale per un saluto istituzionale e per un breve ristoro, prima di proseguire verso Bologna. Per l’occasione saranno presenti le associazioni Fiab Terre d’Acqua e Persicetana Podistica, che si uniranno alla staffetta verso Bologna.

comunepersiceto.it