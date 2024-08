Calderara: da settembre bus navetta elettrico per il Bargellino

Si chiama BɛB, Bargellino Energy Bus, è un mezzo completamente elettrico e dal 2 settembre 2024 collegherà la stazione del Bargellino con Calderara e le frazioni. Il nuovo collegamento, studiato per soddisfare le esigenze in primis di studenti e lavoratori e in generale di tutta la comunità calderarese, sarà per l’Amministrazione Comunale un deciso passo avanti verso la mobilità sostenibile presente nel programma di mandato. Bargellino Energy Bus nasce grazie ad una partnership tra pubblico e privato, un accordo tra il Comune di Calderara da una parte, Italiana Veicoli Elettrici e Easy Driver dall’altra: grazie a un contratto di sponsorizzazione, i privati metteranno a disposizione una navetta dedicata al trasporto collettivo urbano, a zero emissioni, completamente elettrica, per 17 posti complessivi e attrezzata per il trasporto di disabili.

Il mezzo è un E-metropolis LH 3, che permetterà ai passeggeri di spostarsi dal lunedì al venerdì da e verso il Bargellino. Il tragitto collegherà la stazione ferroviaria con la frazione di Castel Campeggi con fermate in via Roma (2), al Municipio e presso la piazza di Longara, per un totale di sei corse: sono state individuate tre fasce giornaliere (mattino-pomeriggio-sera), che andranno a coincidere col treno da e per Bologna in coerenza con l’obiettivo di perseguire una mobilità bus-treno il più possibile sostenibile.

Grazie alla sponsorizzazione di Italiana Veicoli Elettrici il servizio il primo anno, per la precisione fino al 31 luglio 2025, sarà gratuito: gli interessati dovranno solo registrarsi sul link che sarà pubblicato sul sito web e sulle pagine social del Comune, e potranno così usufruire delle corse fino alla prossima estate. «Abbiamo inserito nel programma di mandato questa importante iniziativa – dice il Sindaco Giampiero Falzone – per rispondere ad una esigenza che è andata crescendo sul territorio negli ultimi anni. Nonostante il mancato supporto di Enti superiori, come Città Metropolitana, nell’affrontare i nuovi bisogni in un’ottica coordinata di area vasta, abbiamo lavorato incessantemente per trovare una rapida soluzione anche sostenibile per i cittadini e il Bilancio comunale. Ringrazio Italiana Veicoli Elettrici, che con la sua sensibilità per la mobilità elettrica e la promozione del trasporto sostenibile, ha perfettamente abbracciato la nostra filosofia e i nostri programmi».

«I-VE Italiana Veicoli Elettrici – spiega Massimo Gubinelli rappresentante della società – è nata in collaborazione con Mea Green ed Easy Driver con l’intento di promuovere e sviluppare la mobilità elettrica e i servizi accessori nell’ambito del noleggio auto e veicoli commerciali leggeri. Riteniamo che lo sviluppo di tali attività sia strettamente legato al territorio e all’ambiente circostante nel quale si vuole operare. Il Comune di Calderara di Reno è diventato un nostro interlocutore strategico in quanto da sempre impegnato in percorsi eco-sostenibili a supporto della cittadinanza, un Comune ancora a misura d’uomo nel quale restano in vigore regole di cordialità e pacifica convivenza. Per questo abbiamo accettato la richiesta di sostenerlo tramite un servizio di pubblica utilità da svolgere con un bus elettrico messo a disposizione dalle nostre società. Incentivare la mobilità elettrica, anche per i veicoli oggetto di trasporto pubblico, può giocare un ruolo cruciale nel raggiungimento dell’obiettivo Net Zero che l’UE si è prefissa per il 2050».

«Siamo soddisfatti di questa iniziativa e delle risposte che la stessa garantisce – aggiunge l’assessore alla Mobilità Sostenibile Clelia Bordenga -. Una risposta che si amplierà nei prossimi mesi con altre iniziative, sempre pubblico-private, che consentiranno di raggiungere da Calderara anche la stazione FS di Osteria Nuova. Dopo la pausa estiva comunicheremo i dettagli, intanto possiamo dire che nel giro di pochi mesi lavoratori e studenti non solo del territorio ma di tutta la Città Metropolitana avranno a disposizione importanti opportunità di spostamento rapido e soprattutto sostenibile. Si tratta da parte nostra di una importante risposta al cittadino, che in questo periodo di grandi cantieri che trasformeranno la mobilità della Città Metropolitana ha bisogno di certezze e di alternative all’uso dell’auto».

Ufficio stampa Comune Calderara