Venerdì 23 agosto e sabato 24 agosto, presso il campo parrocchiale di Bevilacqua, dalle ore 18:30 si terrà il Country Summer Fest organizzato dall’Oratorio Bevilacqua APS.

Due serate per immergersi insieme nelle atmosfere tipiche, all’insegna delle esibizioni e dei balli country per un divertimento no stop.

Saranno disponibili aperitivi, street food e cocktail bar.

Per ulteriori informazioni:

Facebook: Oratorio Bevilacqua APS