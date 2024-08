Crevalcore, ultimi giorni per le Sementerie Artistiche 2024

Venerdì 2 agosto e in replica sabato 3 agosto (ore 21), nell’ambito di Le Notti delle Sementerie, ultimi giorni per poter assistere allo spettacolo Lisistrata, chi fa la guerra non fa l’amore, nello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche nella campagna di Crevalcore (via Scagliarossa 1174), con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi dell’Associazione Sementerie Artistiche.

Le Notti delle Sementerie fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Con il sostegno del Comune di Crevalcore, Coop Alleanza 3.0 e gli aderenti al progetto Coulture.

Le Notti 2024 segnano la conferma di una nuova direzione per l’evento estivo di Sementerie Artistiche: la messa in scena di un grande spettacolo corale che unisce il lavoro di un importante ensemble creativo alla partecipazione della cittadinanza coinvolta direttamente nello spettacolo.

