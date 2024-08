Dalla parte delle donne: un miliardo per le pari opportunità

Oltre 1 miliardo di euro dalla parte delle donne. Per superare ritardi, discriminazioni e promuovere una reale parità di accesso e opportunità in tutti i settori: lavoro, sanità, servizi, istruzione, cultura.

A tanto ammontano le risorse che nel corso del 2022 la Regione ha destinato, direttamente o indirettamente, alle politiche femminili: un dato pari all’8% del bilancio regionale, in crescita del 24,5% nell’ultimo triennio.

A certificarlo il Bilancio di genere 2022 online in questi giorni. Uno strumento fondamentale non solo per monitorare e indirizzare nel modo più efficace azioni e interventi, ma anche per promuovere una maggiore attenzione e sensibilità rispetto a queste tematiche.

In cima alle voci di spesa, quella sanitaria e sociale con il 67% del totale, seguita a pari merito dagli interventi in campo culturale ed economico (14%).

Mentre è in arrivo, dal prossimo anno, un Bilancio di genere completamente digitalizzato, che potrà essere più agevolmente consultato per settori di intervento, aree di bilancio regionale, con dati su importi di spesa, target, indicatori di contesto e di monitoraggio. Il tutto grazie a un progetto di data visualization, ormai alle battute finali, che permetterà ad addetti ai lavori e non di costruire report dinamici e personalizzati, migliorare la comparabilità dei dati, oltre a ridurre i tempi di pubblicazione.

Il Bilancio di genere viene elaborato annualmente grazie a una specifica “Area integrazione” che riunisce rappresentanti di tutte le Direzioni generali della Regione, e con il contributo delle Aziende sanitarie.

