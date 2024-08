Difendersi da zanzare e insetti

Per promuovere i comportamenti corretti e per difendersi dalle zanzare, che possono trasmettere malattie virali, anche pericolose, consulta i consigli della campagna di comunicazione del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna “Spuntiamola”.

Per evitare fastidiose punture ed eventuali implicazioni sulla salute, anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha predisposto il piano di lotta alle zanzare nostrane e alla “zanzara tigre”. Quest’ultima infatti è in grado di trasmettere diverse malattie di origine virale quali la Chikungunya, la Dengue e Zika. La “zanzara comune” (zanzara nostrana) può invece trasmettere il West Nile Virus, responsabile della malattia ormai endemica in tutto il Bacino del Mediterraneo.

Per un efficace controllo delle zanzare risulta indispensabile che le azioni intraprese dal Comune sulle aree pubbliche vengano affiancate da quelle svolte dai privati cittadini sulle aree di loro proprietà. Dopo la distribuzione porta a porta, dal mese di maggio le pastiglie larvicide da utilizzare nelle pertinenze private sono disponibili in distribuzione gratuita presso l’Urp.

Si ricorda che i tecnici di Sustenia, incaricati dal Comune, sono disponibili a eseguire sopralluoghi gratuiti all’interno delle proprietà private, su richiesta e previa prenotazione, chiamando o scrivendo ai contatti sotto indicati:

– Sustenia srl – tel. 051 6871051, email : info@sustenia.it

– Comune di San Giovanni in Persiceto, email: zanzare@comunepersiceto.it

