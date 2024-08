Ex Marelli, Piccinini (M5S): “Cessione a Tecnomeccanica frutto di una grande mobilitazione”

“Il passaggio dell’ex Marelli a Tecnomeccanica è un’ottima notizia perché pone fine a una complicata vicenda che avrebbe messo in ginocchio un intero tessuto produttivo. Con l’accordo formalizzato oggi si potrà finalmente dare il via ad una seria riconversione industriale che garantisca la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. Ovviamente vigileremo affinché tutti gli accordi e gli impegni presi vengano rispettati”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’ok del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al passaggio dello stabilimento ex Marelli di Crevalcore a Tecnomeccanica, fonderia italiana specializzata nella produzione di componenti pressofusi in alluminio. “La straordinaria mobilitazione partita lo scorso anno dopo l’annuncio dei licenziamenti e che ha visto uniti lavoratori, sindacati ed istituzioni è riuscita a raggiungere un risultato molto difficile e per nulla scontato – aggiunge Silvia Piccinini – Adesso speriamo che per l’ex Marelli si possa aprire un nuovo capitolo di consolidamento e di crescita che miri alla salvaguardia del suo patrimonio che non è soltanto industriale ma anche sociale. Come MoVimento 5 Stelle terremo alta la guardia affinché l’accordo di oggi vada avanti senza intoppi o ritardi” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna