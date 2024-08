JANZ. Festival jazz dell’Area Metropolitana di Bologna ad Anzola. Ed. 2024

Janz, il Festival Jazz organizzato dall’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi e dal Servizio cultura del Comune di Anzola dell’Emilia in collaborazione con la Pro Loco di Anzola è giunto alla sua decima edizione.

JANZ è un viaggio musicale all’insegna della contaminazione, dai classici del jazz con arrangiamenti originali ed inconsueti, alle declinazioni più contemporanee e meticce, per una proposta di grande qualità ed originalità che propone il Direttore Artistico, artista anch’esso, Gabriele Molinari.

Ingresso: 10 euro. Per prenotazioni e informazioni telefonare al 347 1292667.

Per info cultura@comune.anzoladellemilia.bo.it

Programma:

Domenica 25 agosto alle ore 21

Piazza Grimandi – Anzola dell’Emilia

LARA LUPPI in concerto

Il canto di questa artista è vissuto in grande libertà. Si ispira a più generi musicali; azzarda accostamenti, unisce strumenti antichi e rari a sonorità elettroniche. Il suo progetto più significativo porta il nome “Linea di Confine”. Ha collaborato con Bobby Duram, Walter Booker, Charles Bowen, Massimo Faraò; con Lee Brown, Paolo Tomelleri, Paolo Alderighi e molti altri.

Giovedì 29 agosto ore 21

Piazza Grimandi – Anzola dell’Emilia

ELEONORA STRINO in concerto.

Chitarrista eccezionale, passata per i più importanti Jazz Club e Festival Italiani, collabora con l’americano Gregg Cohen. Ha suonato in Polonia, Germania, Olanda e Belgio. E’ stata prima chitarra nell’ orchestra De Simone nello spettacolo “Marechiaro Waiting for the Moon”, prima chitarra nello spettacolo “Il Maestro di Cappella dei Mendicanti “ nel Napoli Teatro Festival, collabora con il trio “Blue Dolls”.

Sabato 7 settembre ore 21

Piazza Grimandi- Anzola dell’Emilia

DAVIDE FASULO in concerto.

Polistrumentista, componente del quartetto elettro acustico “Dueventi” con varie produzioni, ha composto colonne sonore collaborando con il Teatro dei Gatti, l’Opificio di Arte Scenica, Ivano Marescotti, il Teatrino Giullare, Il Barone Rampante al Piccolo teatro di Milano, Lingua Madre di produzione ERT, ecc. Ha collaborato con Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ares Tavolazzi, Davide Lyttle, Cristophe Rocher, Virginia Raffaele ed altri.

Giovedì 19 settembre ore 21

sala polivalente della Biblioteca

Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

MARTINI JAZZ QUARTET in concerto.

Ritorna un appuntamento tradizionale del Festival, che ospita ogni anno un gruppo di giovani musicisti del Conservatorio G.B. Martini di Bologna.

Martini Jazz Quartet: Enrico Erriquez (clarinetto); Giovanni Sala (chitarra); Nicholas Guandalini (basso); Giovanni Angeli (batteria).

Enrico Erriquez, laureato in clarinetto classico, attualmente studia il clarinetto jazz; compositore, ha vinto il Premio Nardo Giardina 2024 e nel 2023 il Premio Massimo Mutti. Giovanni Angeli insegna presso l’Ass. Musica Per, la scuola musicale Savini e la Fondazione Sacro Cuore di Bologna. Nicolas Guandalini, bassista ai primi concerti col Conservatorio, già notato per il suo talento. Giovanni Sala, cantante e chitarrista con esperienza di concerti e registrazione di album.

Sabato 21 settembre alle ore 21

sala polivalente della Biblioteca

SAMANTHA IORIO in concerto

Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

Il suo genere si focalizza sul Soul e l’Acid Jazz, ma si esibisce anche nel Funky e nel R’n’b. Nel 2009 diventa la manager, personal assistent e vocalist di Mario Biondi, e calca i più importanti palchi nazionali e internazionali. Ha cantato con Burt Bacharach, Al Jarreau, Incognito, Pino Daniele, Jeff Cascaro, Alain Clark e con i più grandi jazzisti Italiani.

Domenica 29 settembre ore 21

sala polivalente della Biblioteca

Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

LUIGI RINALDI E DANIELE MALAMBRI’ in concerto

Concerto dei vincitori del concorso Mister Jazz 2024

Rilubama nasce nel 2024 dalla collaborazione tra Luigi Rinaldi, saxofonista polistrumentista professionista e Daniele Malambri producer e cantante free style.

Sonorità elettroniche si mescolano a linee melodiche ed improvvisazioni originali, voci armonizzate, sintetizzatori, tromba, sax, effetti vari.

Ricordiamo i componenti della Resident Band, tutti musicisti di qualità che vantano collaborazioni nazionali e internazionali: Claudio Vignali al pianoforte, Stefano Maimone al contrabbasso, Marcello Molinari alla batteria, Andrea Ferrario al sassofono.