Marelli Crevalcore: una Vertenza Modello

Oggi (8 agosto ndr) presso il Mimit si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione di una importante vertenza che, partita dalla decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento di Crevalcore, ha visto una risposta di mobilitazione straordinaria di lavoratrici e lavoratori e di un intero territorio e delle sue istituzioni, con capofila la regione Emilia Romagna, che ha portato l’insediamento di un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con Marelli si è trovato un accordo su un piano sociale che di fatto non ha comportato nessun licenziamento, per 40 lavoratori si è condivisa una modalità di trasferimento volontario in altri siti del Gruppo e 27 sono stati accompagnati alla pensione o inseriti in un percorso di ricollocazione incentivata e volontaria.

Riteniamo l’intera gestione della vertenza da parte di tutti gli attori intervenuti come un esempio e modello virtuoso, per via del costante confronto in sede ministeriale durante tutte le sue fasi, che di volta in volta hanno visto il coinvolgimento e il voto delle lavoratrici e dei lavoratori, specialmente quando vi era da valutare i possibili investitori e relativi piani industriali.