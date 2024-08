SEI ORO GAIA!

GRAZIE ITALVOLLEY!

Ci piace pensare che ci sia un po’ di San Giovanni in Persiceto in questo trionfo. La Ginnastica Persicetana abbraccia la nostra concittadina per questa storia sportiva che rimarrà nella storia. A te, alle tue compagne e alla tua famiglia un semplice grazie che racchiude orgoglio, italianità e persicetanità.

P.s. Velasco ce l’hai fatta!

pagina Fb Società Ginnastica Persicetana