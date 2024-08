A seguito del forte vento e delle piogge che si sono a battute sul nostro Territorio questo pomeriggio (27 agosto ndr), una squadra di nostri Volontari è intervenuta, in supporto agli Operatori Tecnici del Comune, per la messa in sicurezza di un parapetto caduto del ponte della pista ciclabile sullo scolo Dosolo a Padulle e per la messa in sicurezza di un albero caduto a Osteria Nuova.

Protezione Civile Sala Bolognese