Musical “Una musica in testa” al Cinema Teatro Verdi di Crevalcore

Sabato 05 ottobre ore 21:00 al Cinema Teatro Verdi di Crevalcore andrà in scena il musical UNA MUSICA IN TESTA della Compagnia delle Mo.Re

Andare fuori di testa può capitare in tanti modi, ma entrarci dentro – nella testa – è un’occasione più unica che rara. Un attimo prima di addormentarsi, in un luogo senza tempo dove si materializzano pensieri e ricordi, le sfaccettature umane si esprimono. Quanti sono gli elementi che convivono dentro di noi e come possono dialogare? La voce non ha forma se non attraverso la musica. Se poi la mente è quella di un artista, allora può succedere davvero di tutto.

Ricordiamo che la biglietteria del Cinema Teatro Verdi è aperta nei seguenti orari:

Sabato dalle 20:00 alle 23:00

Domenica dalle 15:30 alle 21:00

Martedì dalle 20:00 alle 23:00

Per comunicazioni/informazioni: 051 981950

Lasciare un messaggio in segreteria con nome, cognome e recapito telefonico

