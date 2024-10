21 ottobre: ad Anzola chiusura nido e scuola dell’infanzia causa alluvione

A causa della situazione di emergenza dovuta all’alluvione che ha provocato diversi allagamenti sul territorio di Anzola, dopo aver effettuato sopralluoghi presso le strutture scolastiche, è stata disposta in via precauzionale, la chiusura del nido e della scuola dell’infanzia “T. Bolzani”, per le giornate del 21 e 22 ottobre 2024. Rimangono aperte tutte le altre scuole.

Per approfondire prendere visione dell’Ordinanza sindacale al sito del Comune di Anzola.

comune Anzola