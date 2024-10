26 ottobre: allerta meteo per criticità idraulica con codice arancione

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha aggiornato la precedente allerta meteo: per sabato 26 ottobre 2024 nella zona in cui è incluso il territorio persicetano è prevista criticità idraulica con codice arancione.

Per sabato 26 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci o temporali, in particolare tra la notte e le prime ore del mattino, che potrebbero risultare intensi e persistenti sul settore occidentale, sia sui rilievi che su parte della pianura, nonchè sugli adiacenti rilievi centro-occidentali.

Le precipitazioni genereranno nuovi incrementi sui corsi d’acqua ed in particolare sui bacini centro occidentali, dove i livelli idrometrici potranno superare la soglia 2. Nel settore montano centro-occidentale saranno possibili fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nei restanti settori collinari e montani i fenomeni saranno più localizzati e conseguenti alla vulnerabilità dei versanti a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

La criticità idraulica sulle pianure centro-orientali rivierasche di Po è riferita al transito della piena, in attenuazione, con livelli ancora superiori alle soglie 2 nei rami deltizi.

comunepersiceto.it