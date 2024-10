8-11 ottobre: torna il “Giù di festival”

Da martedì 8 a venerdì 11 ottobre torna il “Giù di festival”, il festival dei giovani di “Terred’acqua”, che propone diverse occasioni per confrontarsi su temi cruciali sull’accesso al mondo del lavoro e le opportunità offerte a livello europeo.

La dodicesima edizione del festival dell’orientamento promosso dall’Unione Terred’acqua in collaborazione con Cooperativa Bangherang e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, si terrà a Persiceto, presso gli spazi dell’ “Ex Arte Meccanica” in via Cento 9/a.

Lo spirito del Festival è lo scambio di storie, conoscenze ed esperienze per creare un momento di confronto costruttivo tra i giovani e il tessuto sociale e imprenditoriale del territorio.

Martedì 8 ottobre, dopo io saluti istituzionali, gli studenti delle quinte superiori delle scuole del territorio incontreranno le aziende locali, le agenzie per il lavoro e il Centro per l’impiego, studenti universitari e neolaureati, conosceranno gli istituti di formazione professionale (ITS e IFTS), le opportunità all’estero e il servizio Orientagiovani.

Da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, poi, le classi terze delle scuole secondarie di primo grado incontreranno gli studenti degli istituti d’istruzione superiore “Archimede” e “Malpighi”, dei centri di formazione Fomal e Futura e i referenti del servizio Orientagiovani.

Quest’anno, inoltre, il festival ospiterà l’evento “L’IA a scuola per potenziare l’apprendimento: opportunità e rischi” sull’uso consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale.

