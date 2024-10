Allerta meteo: apertura del COC ad Anzola dell’Emilia

Viene attivato il COC (Centro Operativo Comunale) a partire dalle ore 00:00 del giorno 19/10/2024.

L’attivazione del COC a seguito della Comunicazione in data odierna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile che ha emanato il documento di Allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 142/2024 con inizio validità dalle ore 00:00 del 19/10/2024, che prevede un interessamento del territorio comunale di Anzola dell’Emilia – Zona D1; l’Allerta stabilisce CODICE COLORE ROSSO per criticità idraulica e CODICE COLORE ARANCIONE per criticità temporali.

Il perdurare della criticità sulla Zona D1 potrebbe provocare l’innalzamento dei livelli del Torrente Samoggia, Ghironda, Lavino e del reticolo idrografico minore e potrebbe provocare disagi alla cittadinanza, per questo motivo risulta necessario un monitoraggio della situazione per predisporre eventuali interventi urgenti, per la prevenzione dei pericoli e la sicurezza delle persone.