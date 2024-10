Anzola: attivazione punto di ristoro a Lavino di Mezzo

A causa del protrarsi dei disagi per la popolazione determinati dagli allagamenti di strade ed abitazioni, in particolare per

i cittadini residenti nella zona di Via Guido Rossa e per gli sfollati, l’Amministrazione, con la collaborazione indispensabile e preziosa dei volontari, ha predisposto un punto ristoro presso la Palestra sita nella frazione Lavino di Mezzo, Via Alfonso e Gino Ragazzi n. 6. Pertanto nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25, saranno sospese le attività sportive in questa Palestra per consentire l’accoglienza.

Il punto ristoro sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20.

dalla pagina Fb Comune Anzola