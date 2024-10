Anzola, maltempo: non uscire ed evitare seminterrati e sottopassi

aggiornamento ore 23 – 19 ottobre

Dal tardo pomeriggio di oggi, si è intensificato da parte del Coc (Centro Operativo Comunale) il monitoraggio corsi d’acqua e dei fossi del territorio di Anzola. Dalle 18.00 di oggi, i tecnici comunali e volontari della Protezione Civile stanno intervenendo su via Bosi, altezza incrocio via Alvisi con segnaletica per tratti di fossi colmi e acqua sulla carreggiata. Il Torrente Ghironda è al limite degli argini da via Baiesi e nel centro di Anzola. Lo Scolo Cavanella è esondato sulla via Emilia in questo tratto la situazione è critica. Si registrano anche alcuni allagamenti in via X settembre. Su tutti questi fronti stanno intervenendo i tecnici del Comune e volontari Protezione Civile. Chiediamo alla cittadinanza di non uscire e di evitare i SEMINTERRATI E SOTTOPASSI fino a miglioramento situazione. Per aggiornamenti sulla situazione seguite i canali ufficiali del Comune di Anzola dell’ Emilia.

dalla pagina Fb Comune Anzola