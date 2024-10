Beach volley in piazza a Persiceto con “SandZvan”

Da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre e dall’11 al 13 ottobre il cuore del centro storico di Persiceto ospiterà il torneo di beach volley “Sand Zvan”: dalle ore 19 alle 23, in piazza del Popolo, 16 squadre si sfideranno 3 contro 3, in quattro gironi. L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con Pro Loco San Giovanni in Persiceto e con il supporto delle associazioni Unione Polisportiva Persicetana, Decima Volley e della Consulta delle ragazze e dei ragazzi.

Il torneo “Sand Zvan” prevede sei partite ogni serata, che vedranno confrontarsi squadre miste, tutte composte da giovani del territorio: venerdì 4 ottobre giocheranno le squadre del girone A, ovvero Saian, Sasso palla forbice, I sassolini nelle scarpe e I tacchini; sabato 5 ottobre sarà la volta del girone B, con Beachiss, Sesso e sabbia, I fantastici 4 e Bravi a briscola; domenica 6 ottobre è dedicata al girone C, composto da È quello della Lola, Lui, lei e l’altro, Darioteam e Frabbo e i suoi discepoli; lunedì 7 ottobre si sfideranno poi le squadre del girone D, ovvero I cangurini, Manualmente, Crazy pinballs e Beachers per caso.

Le prime due squadre di ogni girone accederanno al Tabellone Gold, mentre le ultime due si sfideranno nel Tabellone Silver. Venerdì 11 ottobre si disputeranno i quarti di finale e le semifinali Silver, sabato 12 ottobre i quarti di finale e le semifinali Gold; domenica 13 ottobre seguiranno le finali Silver e Gold. In questa seconda fase del torneo le partite saranno ad eliminazione diretta e verranno premiate le prime tre squadre di ogni divisione.

Dall’11 al 13 ottobre saranno presenti in piazza anche i ragazzi di Radioimmaginaria che faranno la telecronaca delle partite.

Durante entrambi i weekend del torneo, sempre in piazza del Popolo, sarà allestito un punto ristoro a cura di Pro Loco San Giovanni in Persiceto e saranno a disposizione alcuni bigliardini per chi vuole sfidarsi su un campo alternativo.

In caso di maltempo le partite verranno rinviate e recuperate in altre giornate.

Ufficio stampa Comune Persiceto