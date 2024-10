Crevalcore, previsioni colmo di piena del Panaro nel tardo pomeriggio-sera

Purtroppo sì sono avverate le previsioni più fosche e state sentendo cosa sta succedendo a Bologna e a est della città Metropolitana verso la Romagna. Per quello che riguarda i nostri territori siamo in attesa di un nuovo colmo di piena del Panaro che questa volta supererà la seconda soglia di allerta, su una scala di tre. Le casse di espansione a monte stanno facendo il loro lavoro, guai se non ci fossero, la piena arriverà nel tardo pomeriggio-sera al rilevamento di Camposanto. Seguiremo il decorso della piena con la massima attenzione, come è necessario in questi casi.

Marco Martelli