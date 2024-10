Esplosione allo stabilimento Toyota di Borgo Panigale, due morti e diversi feriti

Violenta esplosione verso le 17.30 allo stabilimento della ‘Toyota Material Handling’, in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale a Bologna.

Dai primi accertamenti, all’interno del capannone in cui si fa movimentazione merci sarebbe esploso un compressore che ha portato al parziale crollo della struttura.

Il primo bilancio si va via via aggravandosi, con due morti e una decina di feriti di varia gravità.

“Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara” scrive su Facebook il Sindaco di calderara di Reno Giampiero Falzone. “Carabinieri, VVF e 118 sul posto per prestare soccorsi. La situazione potrebbe essere molto seria”. “Pare ci sia una vittima e almeno tre feriti gravi e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie”.

“Siamo addolorati e furiosi, i lavoratori muoiono sul posto di lavoro come in una guerra, centinaia di morti all’anno nell’indifferenza della politica e degli imprenditori. Ennesima tragedia oggi a Bologna in uno stabilimento Toyota” così la CGIL Emilia Romagna sui propri social.