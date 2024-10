Furlani confermato Presidente del Comitato FIB Emilia-Romagna

A seguito dell’assemblea elettiva avvenuta a San Martino in Rio presso la locale Bocciofila Sammartinese, Francesco Furlani è stato confermato Presidente del Comitato Regionale FIB dell’Emilia-Romagna con il 98,20% dei consensi.

L’esito delle urne gli ha conferito la guida della Federazione Regionale FIB anche per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Furlani guiderà una regione che, nel mondo sportivo delle bocce, vanta numeri notevoli: più di novanta società e migliaia di tesserati tra atleti e soci, che portano l’Emilia Romagna ad essere una tra le regioni più attive nel panorama dello sport nazionale.

Nella realizzazione del suo programma, Furlani sarà affiancato da una coesa squadra: nel ruolo di consiglieri in rappresentanza degli affiliati sono stati eletti Simone Consigli, Marco Cavicchi e Mauro Pirondi, a cui si aggiungono Elvio Baldassari (consigliere in rappresentanza dei tecnici), Roberto Berselli e Barbara Dalla (eletti consiglieri in rappresentanza degli atleti).Questo mi rende particolarmente orgoglioso a conferma di un lavoro che, come squadra, abbiamo fatto in questi 4 anni.

Non ci siamo mai sottratti al confronto e ai momenti di difficoltà: abbiamo sempre cercato di ascoltare le istanza dei tesserati e supportare, per quanto possibile, il lavoro sempre più gravoso dei dirigenti delle società.

Questa riconferma è frutto di un lavoro collettivo, senza il quale i risultati ottenuti in questi 4 anni non sarebbero stati possibili.

Come regione abbiamo conquistato titoli mondiali e numerosi podi nazionali, senza contare le centinaia di manifestazioni che organizziamo annualmente.

Ringrazio quindi tutti i Presidenti, i rappresentanti atleti e tecnici, delle società dell’Emilia-Romagna che mi hanno confermato la loro fiducia.

Un grazie personale ai miei consiglieri uscenti ed un benvenuto alla mia nuova squadra che mi accompagnerà per questo mandato.

Mi sento di ringraziare di cuore il Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis e tutto il Consiglio Federale per avermi sostenuto in questi anni di mandato e aver dato voce e attenzione all’Emilia-Romagna, anche nei momenti più difficili. Da parte del Presidente Federale De Sanctis ho sempre avuto il pieno appoggio e ricevuto fiducia nella mia persona, per questi motivi ci tengo veramente a ringraziarlo pubblicamente.

Concludo ringraziando la Regione Emilia-Romagna per l’attenzione riservata al nostro mondo oltre che la costante e preziosa presenza. Al CONI ed al CIP un sentito grazie per la proficua collaborazione.”

Presenti a San Martino in Rio il Presidente Federale FIB Marco Giunio De Sanctis, il Capo della Segreteria politica della Presidenza della regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il Presidente del Comitato Regionale CIP Emilia-Romagna Melissa Milani e il Delegato Provinciale CONI Ivano Prandi.

La Redazione