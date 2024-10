Geovest comunica che venerdì 11 ottobre 2024 lo Sportello Tariffa Rifiuti, in via Muzzinello 11/a, sarà chiuso per consentire la partecipazione del personale a un corso di formazione.

Per informazioni o richieste è possibile scrivere a servizio.utenze@geovest.it o contattare il Numero Verde 800.276650.

comunepersiceto.it