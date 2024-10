Persiste l’allerta meteo per criticità idraulica e temporali

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha aggiornato la precedente allerta meteo: per mercoledì 23 ottobre 2024 nella zona in cui è incluso il territorio persicetano sono previste criticità idraulica con codice arancione e criticità per temporali con codice giallo.

Per la giornata di mercoledì 23 ottobre si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco.

Le precipitazioni previste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centrale della Regione già interessati dalle piene precedenti.

La criticità idraulica sulle pianure centro-orientali rivierasche di Po è riferita al transito della piena con livelli superiori alla soglia 1 sull’asta centrale e prossimi a soglia 3 sull’asta orientale fino ai rami deltizi.

Nelle zone montane/collinari saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frana sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Nell’area collinare bolognese si segnala una particolare vulnerabilità delle aree urbanizzate e della rete stradale ancora interessate da presenza di materiale detritico.

